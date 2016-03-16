Малышев: «Шахтеру» нужно сыграть с «Андерлехтом» не хуже, чем во Львове»

Полузащитник «Шахтера» Максим Малышев рассуждает о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

«Кто самый опасный в «Андерлехте"? Ашампонг хороший, Дефур в середине поля, атака хорошая. Настраиваемся серьезно, нам важно пройти дальше.

Выводы из первой игры против «Андерлехта"? Нужно сыграть не хуже, чем во Львове. Не нарушать принципы игры. Контролировать мяч и успешно выходить в контратаки.

Чувствую себя хорошо, постоянно в тонусе. Тренерский штаб помогает восстановиться», - сказал Малышев.

Матч «Андерлехт» - «Шахтер» состоится 17 марта в 23:05 мск. В первом матче украинский клуб победил на своем поле со счетом 3:1.