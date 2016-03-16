Бубнов: «У «Динамо» до самого финиша сложнейший календарь и вылет из РФПЛ не за горами»

Известный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что московское «Динамо» по итогам сезона может покинуть российскую Премьер-лигу.

«Пошли разговоры о скором снятии Андрея Кобелева. Я не уверен, что в этом прямо сейчас есть необходимость. Что сделает новый тренер? Разве что раскрепостит коллектив психологически. Команде самой нужно понять, на что она способна. У динамовцев сложнейший календарь, начиная со следующего матча, против «Уфы» в гостях, и до самого финиша. Честно - пока не вижу, где они смогут набирать очки. А такими темпами и прямой вылет из Премьер-лиги не за горами», - отметил Бубнов.

После 20 туров «Динамо» располагается на 11 строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко.