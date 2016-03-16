Раньери хочет закончить свою тренерскую карьеру в «Лестере»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери заявил, что синие могут стать его последним клубом в карьере.

«Мне хорошо в «Лестере» и я не думаю об уходе. Думаю, этот клуб станет моим последним. Надеюсь, что мне предложат длительный контракт на шесть или семь лет и я смогу закончить здесь свою тренерскую карьеру.

У меня всегда было много вариантов и предложений. Мне очень сильно повезло, что я занимаюсь тем, что больше всего люблю на протяжении уже почти 30 лет. Я наслаждаюсь этим», - сказал итальянский специалист.