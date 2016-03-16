Слуцкий: «В игре с Литвой сможем отработать варианты игры, которые будут использованы во Франции»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий призвал болельщиков национальной команды прийти на товарищеский матч против Литвы, который состоится 26 марта в Москве на «Открытие Арене», и поддержать команду.

«Мы вызвали на матчи с Литвой и Францией несколько новых футболистов и хотим посмотреть на них и в тренировочном процессе, и в «боевых» условиях. В данной ситуации товарищеские матчи с крепкими соперниками, безусловно, очень нам необходимы.

Сборная Литвы – добротная команда. В игре с ними мы сможем отработать варианты игры, которые будут использованы во Франции. Как это ни банально звучит, но слабых команд в Европе сейчас практически не осталось. Основные различия между командами скорее в стиле игры, нежели в силе.

Я хотел бы обратиться к нашим болельщикам. В рамках подготовки к Евро-2016 матч со сборной Литвы – единственный домашний матч национальной сборной перед поездкой во Францию, и команде очень важно чувствовать поддержку своих болельщиков. Ждем вас 26 марта на «Открытие Арене»!», - сказал Слуцкий.