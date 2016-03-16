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    ФНЛ. «Луч» оказался сильнее «Факела», «Спартак-2» уступил «СКА-Энергии»

    Закончились две встречи 26 тура ФНЛ. «Луч-Энергия» во Владивостоке справился с воронежским «Факелом», «Спартак-2» в Хабаровске уступил местной «СКА-Энергии».

    Чемпионат России. ФНЛ. 26-й тур

    СКА-Энергия – Спартак-2 – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ваганов, 54; 1:1 – Обухов, 76; 2:1 – Киреев, 87.

    Луч-Энергия – Факел – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кабутов, 59.

    Удаление: Пискунов, 89 (Луч-Энергия).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2016 14:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 марта 2016, 17:21

      6. Спартак-2 26 12 5 9 33:31 41
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      16 Зенит-2 26 7 7 12 40:45 28
      АХА-ХА-ХА))))))))))))) БОМЖАТНИК НА ЛЮБИМОМ МЕСТЕ))))

      -3
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      Рейтинг: +15

      isp1306 16 марта 2016, 15:52

      Кто сказал что Факел в ..опе ФАКЕЛ лучший клуб в европе!!!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 16 марта 2016, 14:36

      блин, играли хорошо, но 3 мин. не дотерпели...
      Но в отличии бомжпроекта, который в зоне вылета, Спартак находится в верхней части таблицы!!!!!

      -2
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