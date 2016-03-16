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  • Ребров: «Песьяков хоть не играет, но делает все, чтобы использовать свой шанс»

Ребров: «Песьяков хоть не играет, но делает все, чтобы использовать свой шанс»

16 марта 2016, 10:34
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Основной голкипер «Спартака» Артем Ребров похвалил запасного вратаря команды Сергея Песьякова. Также капитан московской команды дал оценку выступлениям новичка «Краснодара» Станислава Крицюка.

«Я играю за основу, Сергей Песьяков – за «Спартак-2». Он всегда готов меня заменить, работает, себя не жалея. Мы с Джанлукой (Риомми, тренером вратарей) смеемся, я ему говорю, что Серега – робот какой-то. Он даже когда у всех выходной, дополнительно работает. Песьяков хоть не играет, но делает все, чтобы использовать свой шанс.

Видел Крицюка не только в матче с «Мордовией». Еще в Испании на сборах тренировались по соседству. Человек играл в чемпионате Португалии, который не такой слабый, как может кому-то показаться. Но про любого вратаря надо говорить не по одной-двум играм. Я и о себе так говорил. Нужно увидеть человека на длинной дистанции. Понятно, что «Краснодар» приобрел качественного вратаря. Тем более русского. Это хорошо для всех», — сказал Ребров.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ребров Артем Песьяков Сергей Крицюк Станислав
Комментарии (1)
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REDWHITE_
1458114095
только не Пися((((
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