Торрес все еще не получил предложения продлить контракт

Будущее нападающего мадридского «Атлетико» Фернандо Торреса по-прежнему остается под вопросом. По словам футболиста, со стороны клуба пока еще не поступало никаких предложений, а это говорит о том, что в конце сезона он может покинуть команду.

«Эта тема сейчас на той стадии, на которой она находилась и раньше. «Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, что очень важно. Впереди матчи национальных команд. С каждым днем времени остается все меньше, а ситуация не меняется», — сказал испанец.

В текущем розыгрыше Примеры Торрес сыграл 21 матч, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.