Симеоне: «Нужно отдать должное сопернику»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ. Напомним, что победу подопечные Симеоне сумели добыть лишь в серии послематчевых пенальти (8:7). Сам матч, как и первая встреча, завершился со счетом 0:0.

«Перед матчем я был напряжен. Нулевая ничья на выезде – результат сложный. Наша команда в первом тайме проявляла спешку и грешила неточными действиями. Нужно отдать должное сопернику, применившему тактическую схему 5-3-2, чтобы закрыть доступ к своим воротам. И сделали они это очень хорошо. Ну а в серии пенальти я интуитивно чувствовал, что восьмой удар с «точки» принесет что-то хорошее», — сказал наставник.