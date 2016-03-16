Левандовски: «Было бы отлично забить быстрый гол, потом второй, а потом и еще»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, в первой игре туринцы сумели отыграться со счета 2:0 и свести игру к ничьей.

«Думаю, «Ювентус» будет играть в той же манере, как и в первом матче. Они будут терпеливо обороняться и ждать своего шанса.

Было бы отлично забить быстрый гол, а потом и второй. Тогда они бы раскрылись, а мы получили бы шансы забить еще – такие у меня фантазии. Но легко с ними не будет», – сказал Левандовски.

Матч «Бавария» – «Ювентус» состоится в среду, 16 марта. Начало – в 22:45.