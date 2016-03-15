Рахимов: «К матчу с «Уралом» появится много заголовков»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился своим мнением о предстоящем противостоянии с «Уралом» в Премьер-лиге и разговорах о странном характере этих матчей.

«Никак не могу прокомментировать. Пока ничего не читал на эту тему. К этому матчу, непременно, появится много заголовков. Мы любим это делать. Перед матчем первого круга было создано столько ажиотажа, и это нервировало и ту, и другую команду. Вследствие такого нагнетания мы видим нервный футбол с большим количеством ошибок. Мы все люди, а футболистам, выходящим на поле, нужно играть и не обращать внимания на разговоры. В раздевалке я сказал команде, что нам некогда праздновать. Сегодня отдохнем, а с завтрашнего дня начнем думать об «Урале». Матч предстоит тяжелейший. «Урал» выглядит хорошо. Мы должны показать лучшие качества, чтобы добиться победы. А кто что напишет на этот счет – это уже ваше дело», - заявил Рахимов.