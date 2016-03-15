Фоменко отказался комментировать переход Селезнева в «Кубань»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отказался комментировать переход нападающего Евгения Селезнева в «Кубань» и его возможность сыграть на Евро-2016. После вопроса журналиста украинского сайта depo.ua Фоменко бросил трубку.

Отметим, в украинских СМИ ведется обсуждение трансфера Селезнева из «Днепра» в «Кубань». Некоторые эксперты и функционеры предлагают не вызывать нападающего в команду из-за его перехода в российский клуб.

Напомним, на Евро-2016 сборная Украины сыграет против Германии, Польши и Северной Ирландии.