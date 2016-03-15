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    Руни вернется на поле после матчей сборных

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вернется в игру после мартовских матчей сборных. По словам форварда, его восстановление проходит по плану, и к Евро-216 он подойдет в хороших кондициях.

    «Я стараюсь действовать осторожно. Не хочу осложнений. Надеюсь, что после моего возвращения команда еще будет бороться за трофеи. Так что у меня будет около десяти матчей за «Юнайтед» и товарищеские игры сборной Англии», - заявил Руни.

    Отметим, в последний раз Руни выходил на поле 13 февраля в матче «красных дьяволов» против «Сандерленда». У форварда было повреждение связок колена.

    Ранее главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон выразил опасения, что Руни не успеет восстановиться к Евро-2016, на котором команды сыграет в одной группе со сборной России.

    Источник: Goal.com

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    15.03.2016 06:38
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