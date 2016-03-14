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Давыдов выбыл из строя на полтора месяца

14 марта 2016, 01:18
3

Форвард «Спартака» Денис Давыдов, проводящий вторую часть сезона в «Младе Болеслав», повредил плечо во встрече молодежного первенства Чехии со «Славией» (6:2).

Российский игрок покинул поле после всего шести минут пребывания на нем. По итогам медобследования нападающий будет вынужден пропустить полтора месяца.

В осенней части чемпионата Давыдов провел за «Спартак» восемь поединков в РФПЛ, стал автором одного мяча и одной результативной передачи. В это зимнее трансферное окно футболист отправился в аренду в чешскую «Младу Болеслав».

Источник: fanat1k.ru
Чехия. Синот Лига Спартак Млада Болеслав Давыдов Денис
Комментарии (3)
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Asbjorn
1457915383
Все,наигрался
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REDWHITE_
1457935077
можно забыть про него
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slavа0508
1457945502
Вот что значит быть не гоьовым к сезону,по лишнему весу было видно что парень не готовился,и это в 20 лет профессионал начал жирком заплывать вот и результат
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