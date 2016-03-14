Давыдов выбыл из строя на полтора месяца

Форвард «Спартака» Денис Давыдов, проводящий вторую часть сезона в «Младе Болеслав», повредил плечо во встрече молодежного первенства Чехии со «Славией» (6:2).

Российский игрок покинул поле после всего шести минут пребывания на нем. По итогам медобследования нападающий будет вынужден пропустить полтора месяца.

В осенней части чемпионата Давыдов провел за «Спартак» восемь поединков в РФПЛ, стал автором одного мяча и одной результативной передачи. В это зимнее трансферное окно футболист отправился в аренду в чешскую «Младу Болеслав».