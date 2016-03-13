Арустамян: «Манчини – в числе топ-претендентов на пост главного тренера «Зенита»

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о вероятности приезда в Россию наставника «Интера» Роберто Манчини. Он отметил, что итальянский специалист уже контактировал с представителями «Зенита» на предмет возможного трудоустройства.

«Насколько мне известно, разговоры между представителями «Зенита» и Манчини есть. «Зенит» рассматривает разные варианты, Манчини – в числе топ-претендентов. Но у Манчини контракт с «Интером», у него есть цель попасть в Лигу чемпионов. Если не пробьется, то контакты с «Зенитом» могут усилиться.

Насколько я знаю, Манчини не прочь поработать в нашей стране», – сказал Арустамян.