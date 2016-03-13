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  • Арустамян: «Манчини – в числе топ-претендентов на пост главного тренера «Зенита»

Арустамян: «Манчини – в числе топ-претендентов на пост главного тренера «Зенита»

13 марта 2016, 22:26
6

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о вероятности приезда в Россию наставника «Интера» Роберто Манчини. Он отметил, что итальянский специалист уже контактировал с представителями «Зенита» на предмет возможного трудоустройства.

«Насколько мне известно, разговоры между представителями «Зенита» и Манчини есть. «Зенит» рассматривает разные варианты, Манчини – в числе топ-претендентов. Но у Манчини контракт с «Интером», у него есть цель попасть в Лигу чемпионов. Если не пробьется, то контакты с «Зенитом» могут усилиться.

Насколько я знаю, Манчини не прочь поработать в нашей стране», – сказал Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Интер Манчини Роберто
Комментарии (6)
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nemolod
1457898334
Уж лучше потратили бы деньги на второго Халка, а тренировать и наши мужики не хуже ихних умеют,причем за гораздо меньшие деньги,да еще и стараться при этом будут!
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rubinovyi2
1457933669
Не прочь подзаработать он в России,а не поработать.
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neveldomha
1457936444
Только этого пижона нам и не хватало. А почему не Симеоне?
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Relog
1457943433
Бердыев хороший русский тренер, который вытянул Ростов на новый уровень, а что тогда будет с Зенитом, если он станет у руля? Главное, чтобы ему доверили трансферы.
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Relog
1457943531
При всем при том, что с любым клубом премьер лиги он приходит к чемпионству
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