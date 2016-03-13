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    Хенти: «За 10 матчей в «Локомотиве» могу забить 7-8 голов»

    Нападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти рассказал о своих впечатлениях от дебюта за красно-зеленых в матче 20-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).

    «Это была хорошая игра как для меня, так и для «Локомотива» в целом. Я хорошо поработал на команду. Победа – самое важное в этой ситуации.

    Ситуация с пенальти? Когда ты только приходишь в новую команду, не можешь претендовать на пробитие одиннадцатиметровых. Тем более Игнатьев хотел пробить сам, и мы должны были поддержать его. Да и вообще, ты не можешь бить пенальти, пока тебе не скажут игроки или тренер.

    Нам надо продолжать в том же духе, что и сегодня. Тогда все возможно в борьбе за чемпионство. Мне нужно забить 7-8 голов, тогда буду чувствовать себя прекрасно. Думаю, мне по силам сделать это за 10 матчей в такой команде, как «Локомотив», – сказал Хенти.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2016 22:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +78

      msbleff 14 марта 2016, 00:32

      для начала 1 хотя бы забей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 13 марта 2016, 22:49

      Так чего стоим,кого ждем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 марта 2016, 22:39

      Сказочник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 22:19

      Африканский оптимизм, ага, плохо стыкующийся с действительностью.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 13 марта 2016, 22:16

      Забивай,а не пи.ди

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > zra78 13 марта 2016, 22:20

      Именно!

      1
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