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    Виллаш-Боаш: «Зенит» одержал очень важную победу с точки зрения турнирной борьбы»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал победу своих подопечных в матче 20-го тура РФПЛ над «Рубином» (4:2).

    – «Зенит» провел очень яркий, но противоречивый матч. Есть ощущение, что команда по-прежнему в поисках баланса. Если это так, то когда вы планируете его найти?

    – Не согласен. Мы очень хорошо играли, создали 20 моментов для взятия ворот. Вы постоянно почему-то задаете такие вопросы – вот и сегодня первый вопрос негативный. Мы одержали очень важную победу с точки зрения турнирной борьбы, мы в шести очках от лидера – еще есть шансы бороться за чемпионство. Нам еще играть и с «Ростовом», и с ЦСКА. Еще есть шансы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2016 21:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11227

      alp 13 марта 2016, 23:29

      Блин... если б ты не мешал, Зенит на 1-м месте был бы с отрывом очков в 12

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 22:02

      Да-а, интрига закручивается, ага.

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