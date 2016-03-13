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    Оганесян: «Хотелось бы, чтобы Самедов сохранил форму и продолжил приносить очки команде»

    Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян подвел итог матча 20-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:0), а также прокомментировал игру хавбека Александра Самедова.

    «Первый тайм провели хорошо и по моментам, и по движению. Единственное, не было концовки. Но мы полностью переигрывали «Уфу».

    Тем не менее после забитого гола почему-то отошли назад. Начались какие-то непонятные потери, появилась нервозность. Хорошо, что удалось забить второй гол. Мы долго ждали эту победу – было много матчей, когда команда играла хорошо, но уступала.

    Самедов здорово работал на сборах. Сашу не просто так привлекают в национальную команду России. Хотелось бы, чтобы он сохранил форму и продолжил приносить очки команде», – сказал Оганесян.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    13.03.2016 21:14
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