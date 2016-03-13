Гилерме: «Локомотив» давно не выигрывал, потому очень довольны сегодняшней победой»

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о победе красно-зеленых в поединке 20-го тура РФПЛ над «Уфой», а также прокомментировал свой вызов в сборную России.

«Сегодня был такой матч, в котором обязательно нужно было победить. Потому что все конкуренты из верхней части таблицы выиграли свои матчи. Мы давно не побеждали, потому очень довольны, что сегодня удалось выиграть.

Также я очень рад вызову в сборную. Это очень приятная новость. Когда я получил гражданство РФ, моей целью стало попасть в национальную команду. Сейчас я продолжу работать, и посмотрим, как у меня получится в сборной.

Что касается Акинфеева и Крицюка, то конкуренция – это всегда хорошо. Однако в воротах должен стоять лучший на данный момент. До Евро еще четыре месяца. Посмотрим, как все сложится и смогу ли я на него поехать.

Если хорошо себя проявлю, у меня будет шанс поехать на чемпионат Европы. Сам я верю, что смогу попасть на турнир, но для меня странно, как для бывшего бразильца, сыграть на Евро. Но я в России давно и уже ощущаю себя русским. Так что, почему бы и нет. Чемпионат Европы сильнее Кубка Америки», – сказал Гилерме.