Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гилерме вручили футболку сборной России

    По окончании матча 20-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:0) «Локомотив» поздравил голкипера Гилерме с вызовом в сборную России.

    «Гилерме получил футболку национальной сборной из рук помощника президента клуба Владимира Петровича Короткова. Также Гилерме поздравили со 171-м матчем за «Локомотив». По этому показателю Маринато вышел на третье место среди голкиперов команды за всю историю», – говорится в официальном сообщении клуба.

    Напомним, российским паспортом бразилец обзавелся в конце прошлого года, а на этой неделе он получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Литвы и Франции.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2016 20:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 марта 2016, 21:52

      В сборной России африканцы не должны играть !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > Сармат Ростов 13 марта 2016, 23:33

      Да, Африканцы не должны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 20:52

      Хороший человек, удачи ему.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11