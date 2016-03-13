Селезнев: «Не уедь я из «Днепра», начал бы деградировать»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев признался, что переход из «Днепра» пошел ему на пользу. По мнению игрока, его дальнейшее пребывание в украинском клубе могло привести его к деградации как футболиста.

– Я уехал играть в футбол – это мое любимое дело. Я поехал делать то, что умею делать. И никогда не смешивал политику и футбол.

– А если из-за этого перехода не позовут в сборную?

– Ну, значит, не позовут. Ничего не будет. Значит, не поеду на чемпионат Европы. Нормально на это смотрю. Если тренеры сборной решат, что есть сильнее у нас нападающие, то пусть едет тот, кто лучше. Я разговаривал с людьми, говорил, что за вами выбор. Я никогда не обижусь и никого не буду осуждать. Но считаю, что должны футболисты призываться по спортивным качествам. Я – украинец. И считаю, что своим переходом только всем сделал хорошо. Я представляю там наш футбол, наш уровень.

Я мог остаться в «Днепре», но пошло бы мне это на пользу? Мне нужен толчок, стимул к росту. Но остался бы я и начал деградировать. Кому от этого хорошо?

– А что, тот, кто остался, деградирует?

– Я говорю только за себя. Считаю, что поступил честно и порядочно. Не знаю, что говорят об этом другие.