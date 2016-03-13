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    Терехин: «В чемпионство «Ростова» не верю, дай Бог, будут третьими»

    Экс-нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин рассказал о том, как он отнесся к победе «Ростова» над ЦСКА со счетом (2:0) в матче 20 тура российской Премьер-лиги.

    - Хорошая игра. «Ростов» был в некоторых моментах лучше, победил за счет настроя, огромного желания.

    - ЦСКА сегодня не был похож на себя...

    - Нет, он был похож, просто «Ростов» переиграл ЦСКА во втором тайме. Армейцы хотели, но хозяева подавили их своим давлением, движением и желанием.

    - То есть в этом матче все абсолютно по делу?

    - Да, и это хорошо для нашего чемпионата.

    - Вы говорили, что до конца не верите в чемпионские амбиции «Ростова». Не изменилось мнение?

    - Нет, третьими, дай Бог, будут. Это мое видение. Станут чемпионами - только порадуюсь. Но даже если они попадут в тройку - это будет красота для нашего чемпионата.

    - Реально ли «Ростову» навязать борьбу?

    - Вполне реально. У них по 40 очков, все реально. Благодаря «Ростову» мы получили сумасшедшую интригу в чемпионате, это самое главное. Пусть задумаются «Зенит», «Локомотив», «Спартак», который случайно выиграл из-за непонятно какого пенальти.

    Источник: Rusfootball.info

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    13.03.2016 16:40
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 марта 2016, 17:20

      Где этого алкаша нашли??

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 16:50

      Честно говоря, сам такого же мнения, хотя ничего не имею против чемпионства Ростова, но очень-очень много подводных камней и течений, ага.

      -1
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