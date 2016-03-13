Скоулз: «Рэшфорд исполняет штрафные удары почти так же, как Роналду»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отметил талант 18-летнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда.

«Вы еще этого не видели, но он исполняет штрафные удары в стиле Криштиану Роналду, практически так же.

Он совсем немного успел поиграть за основную команду и уже проявил себя как настоящий голеадор, забив несколько мячей на чутье истинного форварда, но он способен на гораздо большее. Он быстр, хорош вне штрафной площади и способен мощно пробить по воротам», – сказал Скоулз.