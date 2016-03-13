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    Хенти: «Насколько я пока вижу, русские в «Локомотиве» болтают не останавливаясь»

    Новоиспеченный нападающий московского «Локомотива» Эзекиэль Хенти рассказал о том, как проходит его адаптация в новом клубе.

    – Вы уже адаптировались к стилю игры «Локомотива»?

    – Времени привыкнуть к команде почти не потребовалось, я бы назвал это автоматической адаптацией. За карьеру успел поиграть во многих командах и выучился разным тактическим схемам. Поэтому адаптация происходит незаметно. Просто делаю, что попросит тренер.

    – А как в команде? Ведь не все футболисты могут поддержать беседу на английском.

    – Ребята хорошие, с ними очень легко. Я со всеми общаюсь. Только сейчас говорю на плохом и медленном английском, чтобы лучше меня понимали. Но вообще, какая разница? Главное же подружиться, понимать друг друга. Какие-то проблемы возникают, но лишь в городской жизни, когда я нахожусь без сопровождающего. Я, например, недавно заезжал на заправку, так там никто не понял, что мне нужно. Обращаюсь на английском, мне отвечают на русском. Разумеется, я ничего не понял, пришлось уехать с пустым баком. Нужно срочно учить русский (смеется).

    – Вы сказали, что не самый разговорчивый человек. Прямо как русские ребята.

    – Да ну?! Насколько я пока вижу, русские болтают не останавливаясь (смеется). Тарасов, например, такой хороший парень, такой общительный! Я очень много с ним общаюсь! И еще с Гилерме, Н’Динга и Фернандешем.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.03.2016 12:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 марта 2016, 16:48

      Где это? В Ростове- подьехал,дал деньги,заправщик заправил-и пока.

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