«Локомотив» - «Уфа». Онлайн-трансляция

«Локомотив» и «Уфа» не лучшим образом провели матч предыдущего тура и сегодня имеют возможность реабилитироваться перед своими болельщиками.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Уфа». Начало в 17:00. Не пропустите!