Долматов: «Думаю, ЦСКА будет чемпионом в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Ростова» и ЦСКА Олег Долматов поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ, в котором встречались его бывшие команды, а победу со счетом 2:0 одержали ростовчане.

«Ростов» практически ничего не дал сделать ЦСКА благодаря сумасшедшей самоотдаче, грамотно выстроенной обороне и отличной реализации своих шансов. Конечно, уровень игроков ЦСКА выше, но желание ростовчан остаться в верхушке таблицы и попасть в Лигу чемпионов может им помочь как минимум остаться на втором месте. Всякое может быть, но пока что на длинной дистанции предпочтительнее выглядит ЦСКА. Думаю, армейцы будут чемпионами в этом сезоне», – сказал Долматов.