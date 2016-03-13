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Долматов: «Думаю, ЦСКА будет чемпионом в этом сезоне»

13 марта 2016, 07:19
13

Бывший главный тренер «Ростова» и ЦСКА Олег Долматов поделился мнением о матче 20-го тура РФПЛ, в котором встречались его бывшие команды, а победу со счетом 2:0 одержали ростовчане.

«Ростов» практически ничего не дал сделать ЦСКА благодаря сумасшедшей самоотдаче, грамотно выстроенной обороне и отличной реализации своих шансов. Конечно, уровень игроков ЦСКА выше, но желание ростовчан остаться в верхушке таблицы и попасть в Лигу чемпионов может им помочь как минимум остаться на втором месте. Всякое может быть, но пока что на длинной дистанции предпочтительнее выглядит ЦСКА. Думаю, армейцы будут чемпионами в этом сезоне», – сказал Долматов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Долматов Олег
Комментарии (13)
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bringing
1457843289
Не Факт
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ДЖУZ
1457846230
пол ЦСКА менять надо уже, как и пол сборной, может уровень и выше, но мотивации нет никакой, старики поигрывают, молодые звезду поймали. Слуцский не тренер уровня того же Бердыева, вчера увидели тому докозательство
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Aztec58
1457847498
Совсем не факт, ага.
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fakel-vrn
1457851283
хз как цска...а вот спартак уже готовится к играм в лиге чемпионов...смешные они ...чудики))
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Garrincha58
1457854025
москвичи уверены что админ ресурс поможет ну как же может быть такое чтобы какой то Ростов стал чемпионом или занял второе место и представлял нашу могущественную РФПЛ в Европе недопустимо это для них опять что нибудь придумают какой нибудь ФФП или просто скажут фас и судейки помогут убрать ростовчан из ЛЧ Небось уже вчера команда была дана
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Zeff
1457857134
Очень не хотелось бы.
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Serjoga
1457864075
Как может Ростов остаться на втором месте, если он на момент интервью на первом? Да и надоели уже горе-прогнозисты и скептики! Все, когда-нибудь, в первый раз случается! Верить надо в успех Ростова, тогда и станут они чемпионами! Пора менять чередование ЦСКА и Зенита! Ни те, ни другие не лучше Ростова на данный момент, просто больше бабла огребают, а "пахать" не хотят!
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sour12
1457872777
да здесь скорей всего руководство договорилось ростова и цска...точно так же когда ростов вылетал из примьеры, когда у них были проблемы с составом тренером и деньгами...а цска был тогда на полном ходу думбия и остальные здоровы и тогда они чудесным образом проиграли ростову...да и не первый странный матч....руководство цска и ростова дружат =)
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