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    РФПЛ. «Локомотив» одолел «Уфу»

    В матче 20-го тура РФПЛ «Локомотив» в родных стенах сломил сопротивление «Уфы» 2:0. Победу железнодорожникам принесли гол с пенальти в исполнении вышедшего на замену Владислава Игнатьева и мяч Александра Самедова под занавес встречи.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Локомотив (Москва) – Уфа – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Игнатьев, 56 (с пенальти); 2:0 – Самедов, 90.

    Локомотив: Гилерме, Янбаев, Дюрица, Пейчинович, Денисов, Михалик (Тарасов, 84), Самедов, Касаев (Игнатьев, 46), Коломейцев, Миранчук (Ндинга, 80), Хенти.

    Уфа: Шелия, Аликин, Никитин, Сысуев, Зубарев (Сафрониди, 70), Стоцкий, Пауревич, Зинченко, Кротов (Ханджич, 46), Карлос, Марсиньо (Фомин, 75).

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2016 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 13 марта 2016, 19:59

      с победой парни!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 19:00

      Паровоз - с победой! Газизовцам - в ФНЛ! К судейству есть вопросы; формальные основания для пенальти были, как были основания для кучи карточек, так и не показанных, ага.

      -2
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