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    Боков: «Амбиций «Ростова» не хватит для борьбы за чемпионство»

    Бывший защитник ЦСКА Максим Боков в преддверии матча 20-го тура РФПЛ, в котором встретятся лидеры чемпионата «Ростов» и ЦСКА, сделал прогноз на данную встречу, отметив, что армейцы одержат победу со счетом 2:0. Напомним, игра пройдет сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 19:30.

    «ЦСКА – однозначный фаворит матча, но «Ростов» сделает все, чтобы осложнить жизнь армейцам. Ростовчане уже неоднократно показывали, что нацелены на высокие места по итогам чемпионата. Но сопротивление хозяев не помешает красно-синим вновь подтвердить свои претензии на золото. ЦСКА выиграет со счетом 2:0.

    Амбиций «Ростова» не хватит для борьбы за чемпионство, несмотря на отличную работу, проделанную Курбаном Бердыевым. Слуцкий и Бердыев – сильнейшие российские тренеры на данный момент. Но нельзя их сравнивать друг с другом, потому что они придерживаются разных стилей и имеют несопоставимые по силе составы», сказал Боков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2016 18:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +210

      castromen 12 марта 2016, 21:40

      Горе эксперт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      taben 12 марта 2016, 21:39

      чо щас скажешь пессимист..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3931

      Kollljan 12 марта 2016, 19:11

      Амбиций хватит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 18:25

      Отставные клячи загодя принялись хоронить Ростов.

      4
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