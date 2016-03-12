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    Скрипченко: «За хет-трик подготовим Гогниеву бонус»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал победу своих подопечных в матче 20-го тура РФПЛ над «Анжи» (4:2).

    «В начале владели полным преимуществом, реализовали его в два гола. Потом произошла непонятная метаморфоза, ребята посчитали, что игра закончилась. После 2:0 мы уже не контролировали игру. Второй гол «Анжи» забил заслуженно. Но честь и хвала ребятам, команда включила внутренний резерв. Спартак Гогниев подытожил старания своим хет-триком. Подготовим ему бонус», – сказал Скрипченко.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    12.03.2016 16:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 16:47

      Хорошо сказано, хорошо сыграно и бонус тут совсем не лишний, ага.

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