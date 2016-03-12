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    Дель Боске: «Заявочный лист на Евро-2016 практически определен»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске практически определился с составом своей команды на предстоящий чемпионат Европы-2016.

    «Заявочный лист на Евро-2016 практически определен. В течение двух ближайших игр я просмотрю в деле потенциальных новичков. Не все вызванные в сборную футболисты на товарищеские игры отправятся на чемпионат Европы, но приблизительный список у меня уже есть», - заявил он.

    Окончательный выбор Дель Боске сделает после товарищеских матчей против Италии (24 марта) и Румынии (27 марта).

    Источник: AS

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    12.03.2016 10:09
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