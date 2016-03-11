Манчини: «На месте «ПСЖ» я бы точно не отпускал Ибрагимовича»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини считает, что «ПСЖ» стоит продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Даже в таком возрасте он все равно создает разницу – совсем недавно мы видели это в матче с «Челси». На месте «ПСЖ» я бы точно не отпускал его», – сказал Манчини.

Также наставник «Интера» прокомментировал возможность перехода Ибрагимовича в миланский клуб.

«Все зависит от того, что намеревается делать президент в следующем сезоне. Но в любом случае подписать игрока «ПСЖ» тяжело».

Нынешний контракт Ибрагимовича с парижанами истекает летом 2016 года. Ранее появлялась информация о том, что футболист может перебраться в АПЛ или МЛС.