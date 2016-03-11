Арбелоа: «Я уважаю семью Пике, а он мою – нет»

Защитник «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о своих отношениях с игроком «Барселоны» Жераром Пике.

«Я мог бы объяснить всем, почему мы с Пике не дружим, но, возможно, это выставило бы его в плохом свете.

Это правда, что я знаю семью Пике и уважаю ее, а вот мою – нет. Семьи – это очень важно. Мы слышим много глупых вещей о себе, а переживают из-за этого наши близкие люди.

Если Пике будет нападать на «Реал», то я отвечу ему, потому что всегда буду защищать свой клуб. Если же он позволит себе нападки на меня лично, то это уже другое. Это мое дело. Не отвечать будет лучше, чем сказать то, что я мог бы сказать», – заявил Арбелоа.