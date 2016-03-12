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    РФПЛ. «Спартак» одержал волевую победу над «Амкаром»

    В матче 20-го тура РФПЛ «Спартак» в родных стенах взял верх над «Амкаром» 2:1. Победу красно-белым принес гол Квинси Промеса с пенальти.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Спартак (Москва) – Амкар (Пермь) – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Комолов, 36; 1:1 – Зе Луиш, 82; 2:1 – Промес, 87 (с пенальти).

    Спартак: Ребров, Макеев, Гранат, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков (Зуев, 75), Ромуло, Зотов, Попов (Джано, 65), Промес, Мельгарехо (Зе Луиш, 46).

    Амкар: Селихов, Белоруков, Зайцев, Занев, Бутко, Комолов, Пеев (Шаваев, 64), Гол, Баланович, Йовичич (Джикия, 60), Прудников (Дайк, 82).

    Предупреждения: Гранат, 90 Зайцев, 54; Джикия, 66; Занев, 84; Гол, 85.

    Судья: Александр Егоров (Саранск).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2016 18:52
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 13 марта 2016, 07:51

      Когда Попов начнет играть, тогда начнет играть весь Спартак... в нападении во всяком случае.
      А так с победой! Может не с самой красивой, но всё же 3 очка, а каждое очко сейчас на вес золота.
      P.S. Всем завистникам... пеналь 100%.

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      Рейтинг: +14

      VasyaPypkin 13 марта 2016, 07:23

      Джикия нахрена на замену выходил? Сразу фолить начал-жётую схватил, ещё и пенальти привёз! С заменами промахнулись! Три свежих игрока вышли-движения ваще не прибавилось! Только пропустили!

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      Рейтинг: +133

      Freddi555 13 марта 2016, 01:11

      С победой КБ! Надеюсь будем прибавлять от матча к матчу!

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 12 марта 2016, 23:48

      В защите без слов!!!!!!!! нас Ростов порвет! и Бомжи тоже!

      1
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 12 марта 2016, 23:46

      А пеналь был!!

      0
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 12 марта 2016, 23:46

      нам с таким валидолом не светят кубки! прогноз 6-7 место не выше!

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 марта 2016, 22:59

      Отскочили пятачки

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      Рейтинг: +838

      sined1951 12 марта 2016, 22:00

      Судья явно помог, а комментаторы вообще сволочи, совсем обнаглели. Легендарный Н.Озеров был выходцем из Спартака, но никогда себе такого хамства во время многочисленных репортажей нет позволял. Хорошо бы и судью и комментаторов дисквалифицировать до конца сезона.

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      Рейтинг: +9

      davidgruzin > sined1951 12 марта 2016, 22:16

      v chem sudya pomog?? 100% penalti. a komentatori bil nigmatulin on bivshi igrok nashego kluba, a shmurnov norm komentiroval daje oral kogda amkar gol zabili, tak chto ne soglashus c vashim komentariem

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      Рейтинг: +9

      davidgruzin 12 марта 2016, 21:57

      molodci krasnobelie!!!!!!! koncovka matcha tocho super tak nado igrat kajdu igru!! a tak konechna mnogo oshibok i provalov v oborone... ny nichego nash Dmitrrii staraetsya eto vidno!!!

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 марта 2016, 21:26

      ВЕЧЕР УДАЛСЯ!!!)))
      СТАРЫХ КЛЯЧ ПОРВАЛИ))))

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