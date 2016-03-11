Нигматуллин: «В стране, где был Яшин, Дасаев, должны быть свои продолжатели вратарских традиций»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о вызове голкипера железнодорожников Гилерме в национальную команду страны на товарищеские матчи против Литвы (26 марта) и Франции (29 марта).

«Гильерме заслужил вызов в сборную России. Во-первых, своей игрой, а во-вторых, упорством в получении российского гражданства и изучении русского языка. Видно, что он очень хорошо относится к нашей стране. Я неоднозначно отношусь к натурализации в общем. Но по приезде Гильерме в Россию я всячески его поддерживал. Рад его прогрессу в российском чемпионате и вызову в нашу сборную. Гильерме – голкипер очень высокого уровня и вполне может на равных конкурировать с остальными вратарями сборной.

Вряд ли будут какие-то эксперименты во вратарской линии перед чемпионатом Европы. Учитывая, в каком клубе работает Леонид Слуцкий, место основного вратаря едва ли будет подвержено сомнению. Но потенциально, после Евро-2016, Гильерме может претендовать на роль основного голкипера национальной сборной. Для этого у него есть все качества, в том числе и лидерские. Не зря он является капитаном «Локомотива». Мы можем увидеть Гильерме в товарищеских матчах, для этого его и вызвал главный тренер – посмотреть, познакомиться лично. Тем более тренер вратарей при первом знакомстве несколько лет назад негативно отозвался о Гильерме.

Хотелось бы призвать российских вратарей к новой мотивации, чтобы у нас не было никаких предпосылок к натурализации иностранного голкипера. Потому что в стране, где был Лев Яшин, Ринат Дасаев, должны быть свои продолжатели этих традиций. Не просто с российским паспортом, но и с русскими корнями. Над чем я усиленно работаю в своей вратарской школе», - сказал Нигматуллин.