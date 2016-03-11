Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нигматуллин: «В стране, где был Яшин, Дасаев, должны быть свои продолжатели вратарских традиций»

Нигматуллин: «В стране, где был Яшин, Дасаев, должны быть свои продолжатели вратарских традиций»

11 марта 2016, 18:21
15

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о вызове голкипера железнодорожников Гилерме в национальную команду страны на товарищеские матчи против Литвы (26 марта) и Франции (29 марта).

«Гильерме заслужил вызов в сборную России. Во-первых, своей игрой, а во-вторых, упорством в получении российского гражданства и изучении русского языка. Видно, что он очень хорошо относится к нашей стране. Я неоднозначно отношусь к натурализации в общем. Но по приезде Гильерме в Россию я всячески его поддерживал. Рад его прогрессу в российском чемпионате и вызову в нашу сборную. Гильерме – голкипер очень высокого уровня и вполне может на равных конкурировать с остальными вратарями сборной.

Вряд ли будут какие-то эксперименты во вратарской линии перед чемпионатом Европы. Учитывая, в каком клубе работает Леонид Слуцкий, место основного вратаря едва ли будет подвержено сомнению. Но потенциально, после Евро-2016, Гильерме может претендовать на роль основного голкипера национальной сборной. Для этого у него есть все качества, в том числе и лидерские. Не зря он является капитаном «Локомотива». Мы можем увидеть Гильерме в товарищеских матчах, для этого его и вызвал главный тренер – посмотреть, познакомиться лично. Тем более тренер вратарей при первом знакомстве несколько лет назад негативно отозвался о Гильерме.

Хотелось бы призвать российских вратарей к новой мотивации, чтобы у нас не было никаких предпосылок к натурализации иностранного голкипера. Потому что в стране, где был Лев Яшин, Ринат Дасаев, должны быть свои продолжатели этих традиций. Не просто с российским паспортом, но и с русскими корнями. Над чем я усиленно работаю в своей вратарской школе», - сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Россия Локомотив Нигматуллин Руслан Гилерме
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kozh
1457711773
А я крайне отрицательно отношусь к этому, так как в стране, которая дала миру Ящина и Дасаева, должны быть свои вратари, а не натурилизованные.
Ответить
VGreen
1457711996
с русскими корнями, говорит татарин)) а вообще, никто Гилерме под сборную не натурализовывал, натурализовался он по своему желанию и в интересах клуба, а уж в сборную прошел на конкурсной основе, показывая хорошую игру и имея российский паспорт.
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1457712577
Нигматуллин, у тебя ведь вроде была твоя собственная возможность продолжать вратарские традиции. Так отчего не воспользовался? Тебе музыка важнее? - Сидел бы ты со сыоим советами... на дискотеке.
Ответить
JUVIO
1457715708
блять а сам то кто ?!! татареныш - выскочка
Ответить
андрей андреев
1457716170
Всю шваль собираем; актёров-алкашей,левых боксёров и футболистов которые в своей стране не сборники. Млять из 140 млн нет 25 человек которые могут в футбол играть-горе этой стране.
Ответить
tub-uen
1457723980
вот ,с..., великоросы накинулись. Ринат все правильно сказал.когда играл - был одним из лучших вратарей, сейчас своя школа.музыка тоже не плохо- человек,если он не задрот компьтерный,развивается а не слюнями брыжит от зависти. и вообще он про сборную России говорит,а вам там только русские игроки нужны? вы со своим шовинизмом скоро скакать начнете - кто не скачет,тот не русский. одни вон,уже доскакались....
Ответить
Главные новости
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
23:14
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
23:02
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:43
3
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
22:32
3
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
22:27
2
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
5
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
106
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+