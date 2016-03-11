Симонян: «Слуцкий правильно сделал, что позвал Кержакова в сборную»

Вице-президент РФС и бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян рассказал о том, как он отнесся к вызову нападающего «Цюриха» Александра Кержакова в национальную команду.

«Приглашение Кержакова не удивило. Слуцкий все правильно сделал, что позвал Александра в сборную. Когда у Саши возникли трудности в «Зените», я ему сказал: «Ни в коем случае не думай завершать карьеру. Ты еще можешь играть на высоком уровне, в том числе и в сборной». Александр уже забил три мяча за «Цюрих», постоянно нацелен на ворота. Он поможет нашей команде в ближайших матчах», - сказал Симонян.