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  • Крицюк: «Моя цель – играть в лучших чемпионатах мира, РФПЛ к ним не относится»

Крицюк: «Моя цель – играть в лучших чемпионатах мира, РФПЛ к ним не относится»

11 марта 2016, 14:16
22

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих карьерных целях и задачах, и отметил, что он не планирует задерживаться в РФПЛ надолго.

«Не хочу никого обидеть, но я выступаю за то, чтобы игроки ставили перед собой максимальные цели и шли к ним. А максимальная цель – играть в лучших чемпионатах мира. Чемпионат России к ним не относится. Я иду к своей цели. Надеюсь, что мы с «Краснодаром» будем добиваться поставленных задач параллельно: я помогу клубу, а клуб поможет мне. Если каждый игрок будет мотивирован, это будет хорошо для всех. Нужно просто выкладываться по полной и выполнять свою работу. Нужно расти вместе», - сказал Крицюк.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Краснодар Крицюк Станислав
Комментарии (22)
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Громит
1457695263
Не осуждаю.
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Barsuk52
1457695383
посмотрим
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Alex3920486
1457696655
А чем наш то хуже....? Как всегда, заграницу подавай.. В нутри страны развиваться надо и работать на благо государства! Вот истинная миссия и мотивация, а за сраные бумажки, это коммерция, а не спорт..
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REDWHITE_
1457697612
так вот какая ты звездочка)))
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Psih86
1457697927
В Ереван,Китай или Египет твоя судьба.....это лучшии чемпионаты!!!
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3ton
1457703383
удачи ему и Краснодару
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GM
1457703443
Удачи, чё. Вдруг и правда выгорит...
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Диктор
1457704698
Хорошего игрока и патриота в сборную вызвали-фу..........
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ЖОРРО
1457728125
Честно и правильно!Молодец что у него есть цель!Лучше так,чем играть в РПЛ и считать что это твой потолок!
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