Крицюк: «Моя цель – играть в лучших чемпионатах мира, РФПЛ к ним не относится»

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих карьерных целях и задачах, и отметил, что он не планирует задерживаться в РФПЛ надолго.

«Не хочу никого обидеть, но я выступаю за то, чтобы игроки ставили перед собой максимальные цели и шли к ним. А максимальная цель – играть в лучших чемпионатах мира. Чемпионат России к ним не относится. Я иду к своей цели. Надеюсь, что мы с «Краснодаром» будем добиваться поставленных задач параллельно: я помогу клубу, а клуб поможет мне. Если каждый игрок будет мотивирован, это будет хорошо для всех. Нужно просто выкладываться по полной и выполнять свою работу. Нужно расти вместе», - сказал Крицюк.