Кержаков: «Сыграть с Францией в Париже – вызов для любого футболиста»

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о том, как он отреагировал на свой вызов в сборную России на товарищеские матчи против Литвы (26 марта, Москва) и Франции (29 марта, Париж).

«Конечно, я очень рад. Попасть в сборную было одной из моих главных задач в данный момент. Здорово, что появилась возможность вернуться в сборную и попробовать доказать, что я могу принести ей пользу.

Чувствую ли я поддержку из России? Не то слово! Было очень много приятных слов в мой адрес. Рад, что большинство болельщиков с интересом следит за моим выступлением в «Цюрихе» и относится ко мне тепло. Я чувствую эту поддержку и положительную энергию. Можно сказать, именно поддержка придала мне сил, чтобы вернуться в сборную. Я всегда говорил, что приехал в Швейцарию, чтобы играть в футбол. Не намерен расслабляться, буду и дальше прилагать все усилия для прогресса.

Сделаю все возможное, чтобы принять участие в товарищеских матчах. Соперники интересные. Особенно Франция. Сыграть с ней в Париже – вызов для любого футболиста. Понятно, что состав определяет главный тренер. Слово за ним. Сейчас моя задача - хорошо показать себя на тренировках. Я благодарен тренерскому штабу за возможность приехать и показать себя», - поделился Кержаков.