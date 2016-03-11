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  • Кержаков: «Сыграть с Францией в Париже – вызов для любого футболиста»

Кержаков: «Сыграть с Францией в Париже – вызов для любого футболиста»

11 марта 2016, 13:32
5

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о том, как он отреагировал на свой вызов в сборную России на товарищеские матчи против Литвы (26 марта, Москва) и Франции (29 марта, Париж).

«Конечно, я очень рад. Попасть в сборную было одной из моих главных задач в данный момент. Здорово, что появилась возможность вернуться в сборную и попробовать доказать, что я могу принести ей пользу.

Чувствую ли я поддержку из России? Не то слово! Было очень много приятных слов в мой адрес. Рад, что большинство болельщиков с интересом следит за моим выступлением в «Цюрихе» и относится ко мне тепло. Я чувствую эту поддержку и положительную энергию. Можно сказать, именно поддержка придала мне сил, чтобы вернуться в сборную. Я всегда говорил, что приехал в Швейцарию, чтобы играть в футбол. Не намерен расслабляться, буду и дальше прилагать все усилия для прогресса.

Сделаю все возможное, чтобы принять участие в товарищеских матчах. Соперники интересные. Особенно Франция. Сыграть с ней в Париже – вызов для любого футболиста. Понятно, что состав определяет главный тренер. Слово за ним. Сейчас моя задача - хорошо показать себя на тренировках. Я благодарен тренерскому штабу за возможность приехать и показать себя», - поделился Кержаков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Россия Франция Литва Цюрих Зенит Кержаков Александр
Комментарии (5)
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nemolod
1457693495
Желаю Александру в Цюрихе стать главным забивалой,а заодно и набрать форму к Евро!
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ФК Зенит всея Руси
1457693875
Всё-таки Боаш облажался в ситуации с Кержаковым.
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ФК Зенит всея Руси
1457693886
Удачи, Саша!
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Petrak86
1457694469
смотря матч Зенит-Бенфика, на то как Дзюба запарывал и без того редкие моменты, подумалось, что будь на его месте Кержаков - забил бы как минимум один гол. Ну не чувствует Дзюба момент, не умеет опережать защитников и реализовывать моменты, а также давить оборону так, как это умеет Кержаков. Будет любопытно, если в основе в сборной Дзюба не забьет, а на замену выйдет Кержаков и забьет парочку голов)
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Громит
1457695667
Давай-давай, кроме тебя некому.
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