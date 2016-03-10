Ди Мария: «Реалу» не нужны игроки такого типа, как я»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария вспомнил время, проведенное в расположении мадридского «Реала».

«Я не думаю, что «Реалу» нужны игроки такого типа, как я. У этой команды полно качественных футболистов с опытом. Это футболисты, которые стоят очень много денег.

Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» очень требовательны к игрокам, но я думаю, что у «Реала» все получится, у меня там много друзей. Мне кажется, что главными фаворитами Лиги чемпионов являются «Реал» и «Барса», они всегда доходят до финальных раундов плей-офф», — сказал аргентинец в интервью El Larguero.

В текущем розыгрыше Лиги 1 в составе «ПСЖ» Ди Мария провел 22 матча, забив в них девять мячей и сделав десять результативных передач.