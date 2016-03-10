Бышовец: «Свинья грязь везде найдет»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своем опыте за рубежом, а раскрыл секрет того, почему он не задействован ни в одной футбольной структуре.

— У Виктора Понедельника есть куча диких историй из Африки и Азии. Вы с экзотикой сталкивались?

— Со сборной я объездил очень много стран Северной Америки, Африки. Видел раскопки Карфагена, Гарлем. Это то, что впечатляло и внутренне обогащало. Потрясающая нищета в Южной Америке. Ты идешь по улице, а отец предлагает девочку за синко долларос, то есть за пять долларов. Трудно было пройти мимо детей, которые выпрашивали деньги. Потом становилось стыдно за съеденный обед. Но были вещи, которые и удивляли. В Мексике восхитили пирамиды. Во время чемпионата мира-1970 поразил Сикейрос. Мы ведь жили в Мехико недалеко от его мастерской, и я ходил туда.

Думаю, и сегодня для игроков, которые выезжают за рубеж, есть много интересных вещей. Это и искусство, и фольклор, и национальные достижения. Это то, что помогает развитию и обогащению внутреннего мира. С большим сожалением порой читаю воспоминания коллег по сборной и клубу. Когда вижу их оценку достижений и их отношение к своим одноклубникам, меня берет оторопь.

— Почему?

— Складывается впечатление, что мы жили в разное время. Столько грязи, негатива, вранья. Я вспоминаю того же Чарльтона или Беккенбауэра, который приехал в тот момент, когда у Яшина были проблемы с протезом, и очень сильно помог. И вот сравнивая это с тем, что говорят некоторые бывшие партнеры… Конечно, свинья грязь везде найдет. Не без этого. Но ведь смысл человеческой жизни — в других вещах. И здесь мы переходим к главному вопросу.

— К какому?

— К педагогике. Конечно, на первом месте – семья и родители, но существует и спорт. То, что позволяет воспитать отношение друг к другу, воспитать волю. Но с другой стороны, есть и другая вещь. Надо уметь переходить из одного состояния в другое, из яслей в садик. То есть ты должен соответствовать своему уровню. И на всех этих уровнях есть главное качество, которое присуще только победителям. Это умение благоприобретать: из увиденного, услышанного и сделанного собрать лучшее. Обогатить себя этим примером. Поэтому мне очень жалко несостоявшихся бывших игроков, у которых могли быть хорошие успехи, победы, счастье, но в итоге ничего этого нет.

— По какой причине?

— У меня есть книга «Не упасть за финишем». Что значит это название? Что, играя, ты должен понимать: впереди есть новая жизнь. И ты, уже добившийся успехов в футболе, должен прийти в нее в новом качестве. А для этого нужно, чтобы у тебя были учителя и люди, у которых ты мог бы учиться. Здесь нельзя не вспомнить тех, кто сохранил твою индивидуальность. Открыл смысл жизни и смысл игры. И в этом большая трагедия сегодняшнего дня, что таких людей мало используют. В федерации мало профессионалов, в РФПЛ много любителей. А тех, кому опыт, умения и навыки позволяют находить верные решения, никак не задействуют.

— Почему вы не предложите свои услуги? Все-таки аналогов тому, кто играл на чемпионате мира и Европы, а потом выигрывал Олимпиаду и выходил со сборной на Евро, у нас больше нет.

— Действительно, при мне команда не проигрывала чемпионам мира и Европы, впервые обыграла Бразилию в официальной встрече. Если учитывать Корею, то в 100 матчах у меня не наберется больше 10–11 поражений. Но я не хочу хвалиться, и речь не о том, чего я достиг. Просто от совета до навета один шаг. И я считаю, что не вправе предлагать свои услуги. Лишь констатирую факт: мы много говорим про 2018 год, а я смотрю: кто в техническом комитете? Кто руководит сборной? Где инфраструктура? В течение 5–6 лет я говорил о том, что нужен лимит. И замечательно, что он в таком виде появился. Но никто ведь не знает, что, возглавив сборную СССР перед матчем с Италией, бронзовым призером чемпионата мира, я столкнулся с коллапсом, когда все футболисты пытались уехать за рубеж. Тогда начали работать агенты, тренеры продвигали своих игроков.