Инс: «Игроки слишком дружелюбны – где все эмоции?»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Пол Инс посетовал на отсутствие страстей, которые раньше сопровождали дерби.

«Посмотрите на команды – больше нет конфликтов. Нет такого, чтобы вы подумали: «Это будет круто, не могу дождаться».

Вспомним те времена. Я, Кин, Джеррард – между нами были эмоции, мы знали, что будут подкаты и стычки.

Теперь? Кажется, нет даже антипатий между футболистами. Раньше игроки «Ливерпуля» и «МЮ» очевидно друг друга недолюбливали. Не было ни рукопожатий, ни разговоров. Молодым не понять этого», – сказал Инс.