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    Российские клубы добились рекордного показателя в рейтинге УЕФА в своей истории

    Все российские клубы прекратили свои выступления в еврокубках в сезоне-2015/16.

    В нынешнем сезоне россияне набрали 11,500 баллов в таблице коэффициентов УЕФА и установили рекорд для клубов России. Предыдущий рекорд в 11,250 баллов был установлен в сезоне 2007/08.

    «Зенит», вылетевший в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрал 19 очков. «Краснодар», дошедший до 1/16 финала Лиги Европы, принес России 12 очков. «Локомотив», выбывший на той же стадии Лиги Европы, набрал 9 очков. ЦСКА, занявший четвертое место на групповом турнире Лиги чемпионов, добавил россиянам 9,5 очков. И наконец «Рубин», который не сумел выйти из группы в Лиге Европы, получил 8 очков.

    Несмотря на рекорд, Россия осталась на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА и потеряла шансы заработать дополнительное место в Лиге чемпионов в сезоне 2017/18.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2016 01:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 марта 2016, 10:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Теперь ничто не помешает Зениту стать чемпионом, и остальным побороться за зону еврокубков

      -4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2016, 10:49

      Двигаться надо поступательно, да в этом году рекордов по командам не было, зато в отличии от прошлых лет выступили ровно.
      Но опять же с таким лимитом в котором отсутствует конкуренция при формировании состава далеко мы не уедим, хоть каждому клубу по Халку за купиться, даже эти Халки без конкуренции вынут и сдуваются.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 марта 2016, 10:34

      Молодцы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3931

      Kollljan 10 марта 2016, 10:33

      На сегодняшний день, выход из группы ЛЧ или ЛЕ - потолок для наших клубов. Причин объективных и субъективных - масса, но дело не в них. Просто существует определенный уровень российского футбола, который вот такой, какой есть. Чтобы добиться большего, наверное, покупки дорогих игроков из-за бугра недостаточно.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 10 марта 2016, 09:39

      А что делать третьему клубу в ЛЧ,если нынешние два дальше выхода из группы выйти не могут?

      2
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > nemolod 10 марта 2016, 09:49

      Третьим может оказаться Зенит, который и набирает больше остальных очков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Кузмич 10 марта 2016, 09:34

      рад за Краснодар, главное чтобы на достигнутом не останавливались,
      не могу только понять почему у них 12 набранных очков, хотя в группе они набрали 9, в 1/16 0, где еще 3 очка набрались?
      И как у Рубина 8 очков набралось? они выиграли только 1 игру (2 очка) и сыграли 3 в ничью (3 очка) и того получается 5 очков
      и как у ЦСКА 8,5, если за победу дают 2 очка, а за ничью 1, откуда у них 0,5 бала?
      По Зениту нет вопросов и по Локо
      Локо в группе набрал 8 и в 1/16 1 очко за ничью в Черкизово.
      Хотя Локо, Краснодар и Зенит могли бы и побольше набрать по весне, сами себя угробили, Краснодар в первом матче в конце и во второй ответной игре во втором тайме совсем посыпались, хотя в них верил больше, чем в остальных,
      Зенит не хватило на концовки матчей, а шансы были хорошие, но не сдюжили
      А Локо как всегда, 3 ошибки, 3 гола

      2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Кузмич 10 марта 2016, 10:31

      ЦСКА в отборе еще получил за Спарту и Спортинг и еще за выходт ЛЧ!

      2
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      Рейтинг: +433

      ssspartak > Кузмич 10 марта 2016, 11:32

      все очки которые тебе "не понятно откуда взялись" добавлялись за выход в следующую стадию турнира. например за выход в 3 квал.раун, за выход в групповой турнир, за выход из группы и т.д. кстати квалификационные раунды тоже очки приносят

      1
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      Рейтинг: +41

      Кузмич > ssspartak 10 марта 2016, 16:28

      Ну это по мне не правильно, тогда надо давать очки и за прямое попадание команды в группу, а то абсурдно бы получилось, если бы Локо все-таки смог пройти в 1/8, там уступить в 2 матчах и набрать очков меньше чем Краснодар, который оступился в 1/16.
      Лучше бы начинали начислять очки только с группы, так правильней было бы, либо попавшим на прямую также давали бы несколько очков

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Кузмич 10 марта 2016, 23:06

      Здравствуйте! Очень хороший сайт с описанием очков eurocups ru. Нажимаете "Россия" - и всё подробно изложено! Плюс там вообще очень удобная статистика!

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 марта 2016, 06:06

      Жаль, что не догнали французов с португалами.
      Заявлять в ЛЧ три клуба и всего шесть в Еврокубках - юыло юы не плохо.

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 марта 2016, 01:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А какой предыдущий рекорд и когда он случился?

      -9
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > bset 10 марта 2016, 02:13

      Предыдущий рекорд в 11,250 баллов был установлен в сезоне 2007/08. Блин, инфу читай, а не заголовки.

      5
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > bset 10 марта 2016, 02:37

      ну ты и олень слепой)

      5
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