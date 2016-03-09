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    Ефремов: «Все 20 клубов ФНЛ возобновят первенство»

    Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов заявил, что несмотря на проблемы, всего 20 клубов продолжат чемпионат и доиграют его до конца.

    «Насущными вопросами мы занимались в декабре и январе. К сожалению, очень непростая ситуация сложилась в иркутском «Байкале». По ее текущему разрешению у меня двоякое впечатление. В целом обещания руководителей области выполнены, но финансирование осуществляется в скудном объеме, и на сегодня большая часть игроков основного состава покинула клуб. В итоге на весеннюю часть первенства за «Байкал» заявлено большое количество молодых и неопытных ребят.

    Вызывает тревогу и положение дел в ярославском «Шиннике». Впрочем, несмотря на это, команда не отказалась от участия в Кубке ФНЛ. Это хороший, боеспособный клуб, и он наравне со всеми готовится к возобновлению первенства. Но ситуация, повторюсь, там действительно непростая, и в ближайшее время, видимо, придется разговаривать с руководством области. Также ее держит на контроле президент РФС Виталий Мутко.

    Кроме того, всем известная ситуация сложилась у «Волги» из Нижнего Новгорода (решением КДК с команды снято 6 очков за неисполнение долговых обязательств). Прилагаются все усилия, чтобы команда доиграла сезон. А вот в Набережных Челнах, по моей информации, КАМАЗу удалось решить проблемы. Так или иначе с удовлетворением могу отметить, что 11 и 12 марта все 20 клубов ФНЛ возобновят первенство и лига не потеряет ни одного участника», — сказал Ефремов.

    Ранее сообщалось, что «Байкал» и КАМАЗ могут не завершить нынешний сезон из-за финансовых проблем.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2016 23:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 02:15

      А вот доживут ли до финиша?

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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal > Aztec58 12 марта 2016, 09:56

      Дожить доживём. Но даже если мы и займём спасительное 15-е место,ничего положительного увы не будет. Дорога без финансов во второй дивизион,если ещё и во второй. Задача Байкала - сохранить профессиональный статус( Конечно весь город верит что найдётся спонсор,который сохранит наш клуб. Но на деле пока так,неизвестность и обречённость.

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