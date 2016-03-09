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    Колодин подписал контракт с клубом Первой лиги Казахстана

    34-летний российский защитник Денис Колодин продолжит карьеру в Казахстане. По информации источника, он подписал контракт с представителем местной Первой лиги «Алтаем».

    Сейчас футболист находится в расположении нового клуба, который проходит сборы в Турции. Контракт расчитан до конца нынешнего сезона.

    В новой команде Денис Колодин будет играть под номером 25.

    На счету Колодина 244 матча и 20 голов в РФПЛ. В составе сборной России опытный футболист провел 23 матча. Последним клубом Колодина был саратовский «Сокол».

    Источник: Sports.kz

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    09.03.2016 13:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Zinu 26 марта 2016, 17:56

      Футболисты «Алтая» определились с игровыми номерами на сезон-2016. Денис Колодин за игрой которого с интересом будут наблюдать наши болельщики, специалисты и представители казахстанских и российских СМИ, будет играть под номером 25. Этот номер Денис выбрал давно, и как объясняет сам футболист, в отборочной кампании сборной России на EURO-2008, ему исполнилось 25 лет, и он взял себе этот номер, впоследствии закрепившийся за ним в дальнейшей карьере. Помимо 25-го у Дениса были и другие номера, которым он никогда не придавал особого значения.

      Представляем вашему вниманию, игровые номера всех футболистов «Алтая», под которыми они будут выступать в дебютном для клуба сезоне. Для вашего удобства, мы рассортировали номера в порядке возрастания, и игроки представлены в порядке их амплуа.

      Вратари:
      1 Илья Караваев
      23 Дмитрий Колбунцов
      33 Вячеслав Котляр
      Защитники:
      2 Ануар Умашев
      3 Жаксылык Халелов
      5 Касымжан Таипов
      14 Алибек Сакенов
      15 Дмитрий Шмидт
      25 Денис Колодин
      70 Пламен Димов
      82 Денис Щеткин

      Полузащитники:
      6 Алексей Шакин
      8 Андрей Карпович (К)
      9 Азат Ерсалимов
      10 Еркебулан Нургалиев
      12 Константин Заречный
      16 Ануар Жагиппар
      17 Евгений Шмидт
      21 Никита Тюрин
      22 Бауыржан Танирбергенов
      88 Рамиз Муканов
      Нападающие:
      7 Сергей Шафф
      11 Бауыржан Касымов
      20 Самит Чулагов

      Главный тренер – Востриков Игорь Леонидович
      Ассистент главного тренера – Глушков Борис Викторович
      Тренер по вратарям – Пинчуков Андрей Викторович
      Администратор – Тимофеев Сергей Анатольевич
      Администратор – Рахимбеков Серик Жакенович
      Врач – Корнилов Александр Николаевич
      Физиотерапевт – Долганов Владимир Евгеньевич
      Спортивный директор – Симиниди Федор Анатольевич
      Председатель Наблюдательного совета – Чайжунусов Сержан Жакиянович.

      Игровые номера молодых.
      Вратарь: № 23 – Дмитрий Колбунцов
      Защитники: № 43 - Азамат Кайырлыев, № 57 - Виктор Чувакин, №42 - Ерсын Кындыкбаев,
      Полузащитники: №39 - Оралбек Сериков, № - Тельжан Жумакулов, №41 - Ауэз Балтабек, № 37 - Куат Елемесов, №97 - Мукажан Мукашев,
      Нападающие: № 44 - Диас Кенжебаев, №95 - Петр Казанцев

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      Рейтинг: +10

      Zinu 26 марта 2016, 17:56

      "Алтай" завершил УТС в Турции Команда из Восточно-Казахстанской области завершила подготовку к дебютному сезону. На заключительном учебно-тренировочном сборе, "Алтай" провел почти три недели, с 1 по 20 марта. За это время команда провела два контрольных матча, в которых одеражала победы. 7 марта "алтайцы" переиграли норвежский клуб второго дивизиона "Брумундаль", затем 14 марта одержали победу над более именитым соперником - "Динамо" (Минск). В обеих встречах наша команда сумела одержать волевые победы с одинаковым счетом 2:1. Что интересно, и в том, и в другом матче, счет сравнял правый хав Евгений Шмидт, а победу в двух контрольных матчах принесли голы нападающего Сергея Шаффа.

      Состав ФК "Алтай"(Казахстан, ВКО): Вратари: Дмитрий Колбунцов, Вячеслав Котляр, Илья Караваев. Защитники: Алибек Сакенов, Денис Колодин, Дмитрий Шмидт, Денис Щеткин, Пламен Димов, Касымжан Таипов, Жаксылык Халелов, Азамат Кайырлыев, Виктор Чувакин, Ерсын Кындыкбаев, Ануар Умашев, Ануар Жагиппар. Полузащитники: Еркебулан Нургалиев, Бауржан Касымов, Андрей Карпович, Евгений Шмидт, Константин Заречный, Алексей Шакин, Азат Ерсалимов, Оралбек Сериков, Тельжан Жумакулов, Ауэз Балтабек, Куат Елемесов, Мукажан Мукашев, Никита Тюрин, Бауыржан Танирбергенов, Рамиз Муканов. Нападающие: Сергей Шафф, Диас Кенжебаев, Петр Казанцев, Самит Чулагов.

      Команда к сезону готова! И сразу из Турции по маршруту Аланья-Анталья-Стамбул-Алматы-
      Шымкент, отправилась в Южный Казахстан, где уже в следующую пятницу, 25 мартанам предстоит противостояние в предварительном этапе Кубке Казахстана с актауским "Каспием" и "Экибастузом" из Павлодарской области.
      ФК "Алтай" (Семей, ВКО)

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 марта 2016, 21:06

      Усть-Каменногорск что ли?

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