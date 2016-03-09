Колодин подписал контракт с клубом Первой лиги Казахстана

34-летний российский защитник Денис Колодин продолжит карьеру в Казахстане. По информации источника, он подписал контракт с представителем местной Первой лиги «Алтаем».
Сейчас футболист находится в расположении нового клуба, который проходит сборы в Турции. Контракт расчитан до конца нынешнего сезона.
В новой команде Денис Колодин будет играть под номером 25.
На счету Колодина 244 матча и 20 голов в РФПЛ. В составе сборной России опытный футболист провел 23 матча. Последним клубом Колодина был саратовский «Сокол».
Источник: Sports.kz
Шымкент, отправилась в Южный Казахстан, где уже в следующую пятницу, 25 мартанам предстоит противостояние в предварительном этапе Кубке Казахстана с актауским "Каспием" и "Экибастузом" из Павлодарской области. ФК "Алтай" (Семей, ВКО)