Мостовой: «Все привыкли, что Халк тащит на себе команду»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал игру нападающего «Зенита» Халка.

«Вряд ли Халк играет невыразительно из-за своей несостоявшейся продажи в Китай. Думаю, у него в Петербурге такие условия, каких нет даже в ведущих европейских клубах.



Просто все привыкли, что Халк тащит на себе команду, обыгрывает по три соперника, забивает голы. Но ведь он не может все время так играть, должны быть и другие футболисты. У «Зенита» такие есть: Данни, который отличается по движению, Маурисио, который забил красивый гол со штрафного, Витсель, который может взять на себя роль лидера», - сказал Мостовой.