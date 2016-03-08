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    «Рубин» летом вернется к вопросу о приобретении Кристальдо

    Как сообщает Rádio Bradesco Esportes FM, «Рубин» не оставляет надежд приобрести нападающего «Палмейраса» Джонатана Кристальдо.

    Напомним, в период зимнего трансферного окна казанский клуб был готов заплатить за аргентинца порядка трех миллионов евро, однако бразильцев такое предложение не устроило. Летом «Рубин» намерен предпринять новую попытку.

    В прошедшем сезоне Кристальдо принял участие в 22-х матчах в чемпионата Бразилии, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. Аргентинец ранее уже выступал в Европе за украинский «Металлист» и «Болонью».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2016 00:59
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