Малафеев: «Прощу Акинфееву рекорд, если он снимется в моем фильме»

Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал рекорд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, для которого поединок со «Спартаком» (1:0) в 19-м туре РФПЛ стал 329-м в чемпионатах России. Таким образом, армеец обошел по этому показателю игрока питерского клуба, который имеет в своем активе на один матч меньше, и вышел в лидеры среди всех вратарей Премьер-лиги.

– Как отнеслись к тому, что Игорь Акинфеев обошел вас по количеству игр в чемпионате?

– Я ему все прощу. Только для этого Игорю надо сняться в третьей части моей документальной картины «Вся жизнь в перчатках».

– Как вы в принципе относитесь ко всевозможного рода рекордам в футболе?

– Тут ситуация двоякая. С одной стороны, мы с Игорем коллеги по амплуа. С другой – идет противостояние «Зенит» - ЦСКА. Поэтому откровенно петь дифирамбы будет с моей стороны лицемерием. С другой стороны, есть такая вещь, как вратарская этика. Благодаря ей ты радуешься, когда успехи твоих коллег-конкурентов получаются знаковыми и не влияют при этом на итоги противостояния твоих клубов. Ведь рекорд Игоря Акинфеева никак не может повлиять на соперничество «Зенита» и ЦСКА. Это – личное достижение. А когда люди добиваются подобного рода цифр, это значит, что они давно делают свое дело и делают его хорошо.

– Вам недавно исполнилось 37 лет, Игорю Акинфееву сейчас 29…

– Если он будет играть до моих лет, то его рекорд окажется таким, что его уже никто не побьет! Мне так кажется. Моя-то ситуация достаточно нестандартная, а уж у Игоря, если будет в строю до 37 лет, и вовсе окажется уникальной. Ведь он может сыграть минимум в полтора раза больше матчей, чем сейчас.