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    Малафеев: «Прощу Акинфееву рекорд, если он снимется в моем фильме»

    Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал рекорд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, для которого поединок со «Спартаком» (1:0) в 19-м туре РФПЛ стал 329-м в чемпионатах России. Таким образом, армеец обошел по этому показателю игрока питерского клуба, который имеет в своем активе на один матч меньше, и вышел в лидеры среди всех вратарей Премьер-лиги.

    – Как отнеслись к тому, что Игорь Акинфеев обошел вас по количеству игр в чемпионате?

    – Я ему все прощу. Только для этого Игорю надо сняться в третьей части моей документальной картины «Вся жизнь в перчатках».

    – Как вы в принципе относитесь ко всевозможного рода рекордам в футболе?

    – Тут ситуация двоякая. С одной стороны, мы с Игорем коллеги по амплуа. С другой – идет противостояние «Зенит» - ЦСКА. Поэтому откровенно петь дифирамбы будет с моей стороны лицемерием. С другой стороны, есть такая вещь, как вратарская этика. Благодаря ей ты радуешься, когда успехи твоих коллег-конкурентов получаются знаковыми и не влияют при этом на итоги противостояния твоих клубов. Ведь рекорд Игоря Акинфеева никак не может повлиять на соперничество «Зенита» и ЦСКА. Это – личное достижение. А когда люди добиваются подобного рода цифр, это значит, что они давно делают свое дело и делают его хорошо.

    – Вам недавно исполнилось 37 лет, Игорю Акинфееву сейчас 29…

    – Если он будет играть до моих лет, то его рекорд окажется таким, что его уже никто не побьет! Мне так кажется. Моя-то ситуация достаточно нестандартная, а уж у Игоря, если будет в строю до 37 лет, и вовсе окажется уникальной. Ведь он может сыграть минимум в полтора раза больше матчей, чем сейчас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2016 20:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 7 марта 2016, 22:46

      Не знал, что Акинфееву 29 всего. Думал, старше.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 7 марта 2016, 21:48

      Малафеев решил бабки колотить в Кинематографе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > DIDI 23 7 марта 2016, 21:53

      Если хорошо получится, так почему бы нет? Удачи в начинаниях!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      Айзен 87 > DIDI 23 7 марта 2016, 22:59

      а кто это?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11227

      alp > Айзен 87 8 марта 2016, 00:24

      проводница

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