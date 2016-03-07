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    Агаларов: «Преимущество было на стороне «Анжи», но, к сожалению, мы проиграли»

    Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал поражение от «Амкара» (0:1) в поединке 19-го тура Премьер-лиги.

    – Сегодня «Амкар» победил или «Анжи» проиграл?

    – На такой непонятный вопрос отвечать не буду. Игра в целом понравилась, но пропустили нелепый гол. Да, большей частью «Амкар» оборонялся. Возможно, пермяки играли по счету, все-таки забили быстрый гол. Контроль мяча, преимущество – все было на нашей стороне. Но, к сожалению, мы проиграли.

    – Насколько на игре команды сказалось отсутствие ведущего защитника Али Гаджибекова?

    – У нас хорошая группа защитников. Но Али не попал в состав не из-за травмы. Просто конкуренция.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    07.03.2016 19:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2250

      kvm 7 марта 2016, 21:39

      – На такой непонятный вопрос отвечать не буду. - не понимаю просто по-русски

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