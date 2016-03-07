Черышев: «Я почувствовал мышечную боль и сразу же попросил замену»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал свое повреждение, полученное по ходу матча чемпионата Испании с «Атлетико» (1:3). Напомним, что в этой встрече россиянин отметился голом.

– Что случилось на 60-й минуте, когда вам пришлось покинуть поле?

– Я почувствовал мышечную боль и сразу же попросил замену. Надеюсь, ничего серьезного. Мне очень жаль, что после этого команда пропустила два гола. Концовка встречи полностью осталась за соперником, и мы «поплыли».

– За последнее время «Валенсия» одержала три победы на выезде, но дважды проиграла дома. С чем это связываете?

– Это в первую очередь зависит от уровня соперника. Все же «Атлетик» и «Атлетико» – очень сильные команды, и с ними всегда играть гораздо тяжелее. Но мы работаем, и надеюсь, что в будущем будем играть успешнее.

– В прошлых играх вы здорово смотрелись на одном фланге с Гайя. Сегодня же левого латераля играл Сикейра. С кем вам действовать комфортнее?

– И Хосе, и Гильерме очень хорошие футболисты, которые здорово отрабатывают на тренировках. Мне без разницы, кто именно это будет, потому что мне удобно играть с каждым их них.

Гораздо важнее самому показывать хорошую игру. Партнеры же меня полностью устраивают.