Спаллетти: «Тотти — это история «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти расхвалил 39-летнего форварда римлян Франческо Тотти.

«Тотти — это история «Ромы», он лучший футболист Италии с момента окончания Второй мировой войны. Я многому у него научился и часто ставил его в пример молодым футболистам, прежде всего в плане правильного движения на поле. Он многое дал футболу. Надеюсь, Тотти прислушается к своему сердцу и закончит карьеру наилучшим из всех вариантов. Мне как тренеру трудно в этой ситуации, но я очень уважаю Тотти», — сказал Спаллетти.

Напомним, что еще недавно в прессе появлялись сообщения о том, что футболист и наставник серьезно повздорили, но позже конфликт был улажен.